В Китае появится в продаже кроссовер с индикатором затопления

В Китае 8 августа состоится официальный запуск обновленного кроссовера Lynk & Co 08 EM-P. Об этом сообщает carnewschina.com.

Внешне Lynk & Co 08 EM-P 2025 модельного года не будет отличаться от текущего поколения. Автомобиль получит двухцветный кузов, дневные ходовые огни Dawn Light, скрытые дверные ручки и алюминиевые литые диски.

Автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной компанией Volvo. Длина модели составляет 4820 мм, а колесная база — 2848 мм. Передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с двумя экранами (12,3 дюйма для приборов и 15,4 дюйма для медиасистемы). Кроме того, автомобиль получит отделку кожей Nappa, аудиосистему Harman/Kardon с 23 динамиками и платформу для беспроводной зарядки смартфонов мощностью до 50 Вт.

В числе новых функций системы Flyme Auto будут добавлены «режим стража», динамическая подсветка салона, мониторинг затопления и NFC-ключ для смартфона.

О двигателе ничего не сообщается. Подающийся сейчас Lynk & Co 08 EM-P оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и трех электродвигателей. Суммарная мощность составляет 593 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у модели занимает 4,6 с. Запас хода в смешанном цикле составляет 1400 км при полном баке, а средний расход топлива равен 5,5 л на 100 км.

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