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Крымский мост перекрыли

Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией об обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Причины приостановки движения не уточняются.

До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось порядка 1400 транспортных средств.

23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, о причинах их введения не уточнялось.

У переправы регулярно фиксируют очереди более чем в тысячу машин и приостановки движения.

Ранее туристы пожаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.

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