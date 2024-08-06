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У пранкера Эдварда Била нашли болезнь бездомных

Baza: у Эдварда Била развился тяжелый остеомиелит, которым часто страдают бездомные

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ДНЕВНИК ХАЧА/YouTube

У скандального блогера-пранкера Эдварда Била диагностировали «тяжелейшую форму» остеомиелита, при которой поражаются кости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Это не просто остеомиелит, а его тяжелейшая форма, которая обычно наблюдается у бездомных или у людей, которые вообще не следят за своим здоровьем», — заявил источник канала.

Отмечается, что главной причиной болезни стало то, что блогер не соблюдал положенный режим после перелома, полученного в результате падения с самоката. Молодой человек слишком сильно нагружал ногу, в результате чего кость так и не срослась. Лечение блогера может занять более года, заявил источник. При негативном сценарии реабилитация займет до пяти лет.

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.

Ранее блогер Эдвард Бил заявил, что продолжит снимать пранки.

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