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Блогер Эдвард Бил заявил, что продолжит снимать пранки

Mash: блогер Эдвард Бил вернется к съемкам пранков через четыре месяца

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Валерий Мельников/РИА Новости

Скандальный блогер-пранкер Эдвард Бил собирается вернуться к съемкам роликов примерно через четыре месяца. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«Со слов медиков, реабилитация закончится в ноябре. Минимум месяц Эд проведет в палате под присмотром конвоиров. Дальше — зависит от организма. Если все будет хорошо, вернут в спецприемник», — говорится в публикации.

Отмечается, что блогер похудел на 8 кг, температура спала до 37,6. По данным канала, Бил «не унывает», ест фрукты и витамины.

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.

Ранее у арестованного экс-начальника Минобороны нашли дорогие авто.

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