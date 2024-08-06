Верхний Ларс возобновил работу

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о возобновлении движения через пограничный переход «Верхний Ларс», через который проходит дорога в Грузию. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в обоих направлениях», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что разрешение было получено от комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Северной Осетии. Остановка движения была связана с ремонтом дороги — движение было перекрыто в сторону Грузии.

Пограничный переход «Верхний Ларс» находится на Военно-Грузинской дороге, соединяя трассы до Владикавказа и Тбилиси.

До этого Федеральная таможенная служба (ФТС) остановила движение через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию из-за ремонта дороги.

Ранее на КПП «Верхний Ларс» задержали украинца, подозреваемого в шпионаже.