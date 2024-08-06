Россиянам объяснили, как будет работать механизм запрета на шумные автомобили

Внедрение законопроекта об ответственности за громкие выхлопы машин и мотоциклов в России распространят на все регионы, убежден автоэксперт Владимир Сажин. Запрет на автомобильный шум необходим – он обеспечит россиянам спокойные ночи, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, до этого в Москве протестировали систему фиксации громких выхлопов машин и мотоциклов. А в Петербурге полиция первой из российских регионов разработала и применила механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов.

«Теперь у жителей мегаполисов будут спокойные ночи, вот и они могут спать с открытыми окнами, — прокомментировал новшества автоэксперт. — Будем надеяться, что эксперимент в Петербурге пройдет удачно и вскоре законопроект вступит в силу на территории всей страны».

Проблема с шумными автомобилями на дорогах в России существует повсеместно, так как никакой ответственности автовладельцы за это не несут, напомнил он. В том числе до сих пор в стране не было сертифицированных приборов для измерения уровня шума, из-за чего недобросовестные автовладельцы увеличивали мощность своих машин, меняя их конструкцию.

Теперь же за такие изменения последует наказание, подчеркнул Сажин. Водитель за повторные нарушения может остаться без прав, уплатив при этом колоссальный штраф.

В Петербурге главным элементом успешности нового механизма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. В ходе проверки только за минувшие выходные водители 15 транспортных средств были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

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