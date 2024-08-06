В Китае человекоподобные роботы заменили людей на производстве автомобилей Zeekr

Zeekr и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере. Об этом сообщает cnevpost.com.

Отмечается, что роботы-андроиды функционируют на конвейере уже три недели, хотя пока используются только в самых простых задачах.

На конвейере работают роботы серии Walker S Lite. По пропорциям они напоминают человека. Роботы могут воспринимать окружающую среду, взаимодействовать с объектами и людьми.

Среди достоинств этого андроида — способность устойчиво перемещаться с 15-килограммовой коробкой.

До этого стало известно, что в Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения. Цены начинаются от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Внешность автомобиля разработана международной командой дизайнеров, которые базируются в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. В компании подчеркнули, что при создании облика GAC Aion V вдохновлялись образом тираннозавра.

Длина машины составляет 4605 мм, а колесная база — 2775 мм. В основе конструкции — модульная архитектура AEP следующей генерации, которая позволила увеличить внутреннее пространство на 20%. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты.

Ранее стало известно, как будет выглядеть новый минивэн Zeekr Mix.