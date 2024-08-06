Названы шесть надежных седанов от 350 тысяч рублей

На российском вторичном рынке продаются надежные седаны малоизвестных моделей, которые можно купить от 350 тыс. рублей. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

В первую очередь он посоветовал обратить внимание на Volga Siber (перелицованный Chrysler Sebring) от 400 тыс. рублей. Автомобиль длиной 4,86 получил длинные свесы, малый клиренс и крепкий кузов. На модель установили «атмосферник» EDZ 2.4 на 143 л.с., который выдерживает 500 тыс. км, пробега. Также у автомобиля надежная МКП.

Еще один вариант — это Chevrolet Epica, которая до 2011 года выпускалась в Калининграде. Если пробег модели не достигает 150 тыс. км, то продавать ее будут от 650 до 950 тыс. рублей. По словам автоэксперта, машина крайне надежная и может проехать за 300 тыс. км без серьезного ремонта.

А вот Citroen C5 Зиновьев порекомендовал покупать с агрегатами EW7 1.8 на 127 л.с. или EW10 2.0 на 143 л.с. Они выдерживают более 400 тыс. км. МКП также надежная. Модель продают от 750 тыс. рублей. Другой выгодный вариант для покупки — Fiat Albea, которую можно найти за 350 тыс. рублей. Однако у автомобиля нет ни ABS, ни кондиционера. Машина оснащается надежным двигателем 350А1000 на 1.4 л и 77 л.с. Но с МКП могут быть проблемы с сальниками.

Модель Nissan Sentra на «вторичке» можно найти от 800 тыс. рублей. Машина оснащается мотором HR16DE 1.6 (117 л.с.) и 5-ступенчатой МКП JR5. Примерно за 900 тыс. рублей можно найти Suzuki SX4 с пробегом ближе к 150 тыс. км. Внутри машины — «атмосферник» M16A 1.6 литра на 106 или 112 л.с., который выдержит более 200 тыс. км.

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель «АвтоВАЗ».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее были названы десять кроссоверов, которые скупали россияне в июле.