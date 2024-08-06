Стала известна цена самого дорогого машиноместа Москвы

Машиноместо площадью 31,6 кв. метров в строящемся проекте делюкс-класса на «Золотой миле» в Москве стоит 37,2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство недвижимости Whitewill. Это самая высокая цена за машиноместо в столице.

Отмечается, что в указанную сумму включен также келлер — специальное помещение, построенное для хранения различных вещей. По данным специалистов, за сумму 37,2 млн рублей можно купить двухкомнатную квартиру в проекте бизнес-класса.

До этого стало известно, что по итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость машиноместа на рынке нежилой недвижимости Москвы составила 3,31 млн руб. Это на 24,9% больше, чем в четвертом квартале прошлого года (2,65 млн рублей). Отметку 3 млн руб. средняя цена машиноместа превысила впервые за время ведения соответствующей статистики.

По данным участников рынка недвижимости, рост цен на машино-места связаны,в первую очередь, с ростом себестоимости строительства подземных паркингов.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России вырос спрос на машиноместа и гаражи.