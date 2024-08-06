Стало известно, когда в России подорожают новые автомобили

В России подорожание новых автомобилей начнется уже в августе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

В июле и начале августа был зафиксирован высокий спрос на новые автомобили среди россиян, заявил он. Среди причин: новости о повышении ключевой ставки ЦБ и ожидание роста утильсбора. В связи с этим россияне торопятся совершить покупку.

«Однако в ближайшей перспективе, в августе-сентябре, не исключено снижение продаж на рынке в целом (на фоне роста ключевой ставки, утильсбора и ужесточения требований к заемщикам). Также мы ожидаем поступательный рост цен на новые автомобили уже в августе до вступления новых ставок по утильсбору», — предупредил Петров.

Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и эксперты. По их словам, сейчас спрос сохраняется только за счет негативных ожиданий: люди покупают машины, так как опасаются их подорожания после увеличения утильсбора и повышения ставки ЦБ. О том, насколько драматичным будет снижение рынка, — в нашем материале.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко заявил, что уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразиться сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодными параллельный импорт автомобилей из-за рубежа.

Ранее автодилеры потребовали разъяснить назначение утильсбора.