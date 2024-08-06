Хабиб Нурмагомедов лишился своего автопарка

Судебные приставы арестовали имущество бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», — говорится в сообщении.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

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