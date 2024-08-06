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Автомобили Nissan получат окраску с эффектом охлаждения

Компания Nissan создала охлаждающую краску для своих авто

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Nissan

Компания Nissan придумала автомобильную краску с эффектом охлаждения. Об этом сообщила пресс-служба производителя. Отмечается, что раньше подобное покрытие использовали только при окрашивании зданий.

Новая краска, созданная совместно с Radi-Cool, способна отражать солнечные лучи и не давать тепловой энергии проникать внутрь авто. Благодаря ей температура поверхности машины понижается на 12 градусов в сравнении с обычным покрытием, а в салоне — на пять градусов. В результате уменьшается нагрузка на систему кондиционирования и силовую установку.

Кроме того, краска устойчива к различного рода повреждениям, в том числе сколам, отслаиванию, царапинам.

До этого сообщалось, что концепт нового электрического седана «Молния» был представлен в Манеже на выставке «Территория будущего. Москва 2030». В столичном Дептрансе заявили, что он создан командой молодых российских специалистов из Транспортного комплекса Москвы.

«Прототип получил рабочее название «Молния». Это седан D-класса. Планируется, что это будет полностью отечественный автомобиль на отечественной платформе. Создатели поставили цель сделать современный, инновационный и безопасный электромобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все программное обеспечение автомобилей будет отечественным.

Ранее в новых кроссоверах Hyundai Santa Fe нашли серьезную проблему безопасности.

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