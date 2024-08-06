Названы десять самых продаваемых авто в мире за 2024 год

По итогам первого полугодия электрокроссовер Tesla Model Y стал самым востребованным автомобилем в мире. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные focus2move. Марка Илона Маска реализовала 581 тыс. экземпляров модели в 162 странах, что на почти на 2% больше, чем в прошлом году, когда Tesla Model Y впервые стала бестселлером.

На второй строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla с показателем в 544 тыс. экз. (+5,7%). На третьем месте разместился Toyota RAV4 (498 тыс. экз., +23,2%).

Также в топ попали Ford F-Series (411 тыс. экз.) и Kia K5 (373 тыс. экз. ). На шестом месте расположился Honda CR-V (362 тыс. экз.), на седьмом — Chevrolet Silverado (328 тыс. экз.), а на восьмом – Hyundai Tucson (296 тыс. экз.).

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель »АвтоВАЗ».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее была названа средняя стоимость нового автомобиля в России.