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В новых кроссоверах Hyundai Santa Fe нашли серьезную проблему безопасности

Hyundai отзовет Santa Fe из-за риска самопроизвольного срабатывания подушек

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Hyundai

Корейская компания Hyundai отзовет для ремонта 50 тыс. кроссоверов Santa Fe из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает motor1.com. Речь идет об автомобилях, проданных в США.

Отмечается, что из-за проблем с проводкой, подушки безопасности могут неожиданно раскрыться во время движения автомобиля. В отдельных случаях, в момент ДТП, они могут вообще не сработать. В общей сложности под отзывную кампанию попали 40,1 тыс. автомобилей Hyundai Santa Fe с двигателями внутреннего сгорания и 9,6 тыс. гибридов.

По данным издания проблема связана со жгутом проводов, который проходит вдоль пола и может со временем перетереться о сиденье. Это может привести к активации подушек безопасности или наоборот, к выводу их из рабочего состояния. Уже известно об одном случае, когда шторка на заднем сидении самопроизвольно раскрылась.

Дилеры оповестят владельцев автомобилей о необходимости подъехать в сервис для осмотра проводки. Технические специалисты Hyundai проверят жгут проводов и закрепят его, чтобы он не касался сидений.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет все новые Santa Fe из-за саморазрывающейся коробки передач.

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