Россиянам объяснили, как произносить названия автобрендов из Китая

Многие россияне допускают ошибки в произношении названий китайских автобрендов. Портал Quto.ru напомнил, как они должны читаться на самом деле.

Так, российский офис Haval настаивает на произношении «Хавэйл», тогда как в Китае название бренда звучит как «Ха фу». Представители другой марки — Hongqi — считают, что их наименование должно читаться как «Хончи». А вот у бренда Lixiang есть два варианта произношения: «Лисян» и просто «Ли», поскольку компания названа в честь основателя Ли Сяна.

Название производителя BYD читается как «би уай ди», а не «БИД». Компания FAW настаивает произносить свое название как «ФАВ». Наименование марки Geely большинство россиян произносят правильно — «Джили» с ударением на первый слог. Бренд Livan же правильно читать как «Ливэн», но в РФ его обычно называют «Ливан». Марка SWM произносится как «Эс Дабл Ю Эм», но «Эс Вэ Эм» тоже допустимо. А вот бренд Dongfeng следует читать как «Дунфэн» вместо «Донгфенга».

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось еще одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.

Отмечается, что рейтинг создан на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств. Жалобы превращаются в штрафные баллы.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Haval Jolion.