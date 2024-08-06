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В России появится новый кроссовер GAC

GAC в 2025 году выведет на российский рынок новый кроссовер D-класса

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autohome.com.cn

В 2025 году на российском рынке появится новый китайский кроссовер GAC. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу GAC.

«О том, что это будет за модель, пока не сообщается. Проанализировав ситуацию, можно предположить, что речь идет о кроссовере, известном как Aion LX, — это флагманская модель суббренда GAC», — говорится в сообщении.

Длина «паркетника» составляет 4835 мм, ширина — 1935 мм и высота — 1685 мм при колесной базе 2920 мм. В Китае машина оборудована автопилотом, функцией предупреждения о съезде с полосы, адаптивным круиз-контролем, подогревом и вентиляцией кресел, системой кругового обзора, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки. Также у автомобиля есть панорамный люк, аудиосистема с 10 динамиками от Alpine и обивка из кожи Napрa.

Базовая версия Aion LX предлагается с одним электромотором на передней оси, его мощность — 245 л.с. Запас хода — 430 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely 3 августа 2024 года начала продажи на домашнем рынке кроссовера Galaxy E5.

Цена автомобиля от 112 до 157 тыс. юаней (1,3-1,8 млн рублей). Galaxy E5 снабжен литий-железо-фосфатной батареей нового поколения, которая доступна в двух вариантах емкости, 49,5 и 60,2 кВт.ч соответственно (запас хода — 440 и 530 км).

Элементы дизайна автомобиля напоминают морду тигра — с узкими фарами, напоминающими глаза животного, и «усами» на бампере. Сплошная панель в передней части кузова вместо решетки позволила снизить коэффициент лобового сопротивления.

Ранее россиянам назвали пять минусов китайских автомобилей.

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