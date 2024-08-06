Автодилеры потребовали разъяснить назначение утильсбора

Ассоциация «Российские автодилеры» попросила от Минпромторга и Минфина объяснить, куда направляются средства компенсации утильсбора, ежегодная индексация которого запланирована до 2030 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

По данным Минпромторга, благодаря мерам господдержки и компенсациям индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной техники. РоАД же прогнозирует рост цен на автомобили в два раза к 2030 году и сокращение числа россиян, способных приобрести новый автомобиль.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и эксперты. По их словам, сейчас спрос сохраняется только за счет негативных ожиданий: люди покупают машины, так как опасаются их подорожания после увеличения утильсбора и повышения ставки ЦБ. О том, насколько драматичным будет снижение рынка, — в нашем материале.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко заявил, что уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразиться сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодными параллельный импорт автомобилей из-за рубежа.

Ранее причиной роста утилизационного сбора назвали интересы «АвтоВАЗа».