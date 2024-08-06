Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

В России средняя стоимость нового автомобиля в июле 2024 года составила 3,57 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Оценка». Это на 1% ниже, чем месяц назад.

Цена на новую машину в июле 2024 года снизилась более чем на 6% по сравнению с июлем 2023 года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей.

Отмечается, что среди новых машин по сравнению с июнем 2024 года сильнее всего подешевели кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Цены на них снизились на 8% и 6,4%, до 9,2 и 5,3 млн рублей соответственно.

До этого стало известно, что за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель »АвтоВАЗ».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Среди наиболее представленных в России китайских марок оказались Chery (444,7 тыс. ед.), Geely (341,1 тыс. ед.) и Haval (296 тыс. ед.). Также в пятерку «лучших» вошли Lifan и Great Wall. Согласно данным аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, сейчас на марки из Поднебесной приходится более 50% продаж новых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России самой популярной моделью Chery стал Tiggo 7 Pro Max.