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В США расследуют первую летальную аварию с участием Cybertruck

Fox 4: техасская полиция расследует первое летальное ДТП с участием Cybertruck

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Tesla

Полиция Техаса начала расследование, вероятно, первой в США аварии со смертельным исходом с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Об этом сообщает местный телеканал Fox 4 Beaumont.

В результате аварии водитель электромобиля погиб, выехав с дороги и врезавшись в трубу. Департамент общественной безопасности Техаса рассматривает этот случай как возможный первый инцидент с летальным исходом, связанный с Cybertruck.

Cybertruck компании Tesla, которая принадлежит Илону Маску, является вторым по популярности электрическим пикапом на рынке, уступая только Ford F-150. Цена на Cybertruck в США варьируется от 57 тысяч до 96 тысяч долларов.

В июне Tesla начала отзывать около 12 тысяч Cybertruck. В качестве причины называлась неисправность стеклоочистителей. Компания собиралась бесплатно произвести замену электромотора стеклоочистителей.

До этого сообщалось, что Tesla временно приостановила поставки электромобилей Cybertruck из-за технических проблем с двигателем гигантского дворника для лобового стекла.

Ранее в Сан-Франциско бомжи украли медные провода с зарядок Tesla.

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