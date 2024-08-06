Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после ДТП в Челябинской области

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за наезда пьяного челябинца на полицейского

close
100%
«Ирина Волк»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ирина Волк»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда пьяного водителя на сотрудника полиции в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал СКР.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием», — уточнили в сообщении.

Бастрыкин также потребовал представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах аварии.

В СКР уточнили, что в социальных сетях появилась информация, что пьяный мужчина пытался уехать от сотрудников ДПС. В результате он сбил полицейского. В момент аварии с автомобиле правонарушителя находился его четырехлетний сын.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства, в дежурную часть поступило сообщение, что в Челябинске водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться. В погоне участвовали четыре экипажа ДПС. Сын нарушителя, который сидел на переднем сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери.

Ранее суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами