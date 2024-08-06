СК возбудил дело после ДТП в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда пьяного водителя на сотрудника полиции в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал СКР.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с происшествием», — уточнили в сообщении.

Бастрыкин также потребовал представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах аварии.

В СКР уточнили, что в социальных сетях появилась информация, что пьяный мужчина пытался уехать от сотрудников ДПС. В результате он сбил полицейского. В момент аварии с автомобиле правонарушителя находился его четырехлетний сын.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства, в дежурную часть поступило сообщение, что в Челябинске водитель Mazda опасно маневрирует с ребенком в салоне. Водитель не отреагировал на требование экипажа Госавтоинспекции остановиться. В погоне участвовали четыре экипажа ДПС. Сын нарушителя, который сидел на переднем сиденье, в ДТП не пострадал, его передали матери.

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