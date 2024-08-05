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Медики смогли спасти ногу Эдварду Билу

Mash: врачи московской клиники сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу

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ДНЕВНИК ХАЧА/YouTube

Врачи в московской клинике смогли спасти ногу пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, после судебного заседания Эдвард Бил перенес уже пять операций.

«Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас пациент в порядке, но у него сохраняется высокая температура. За его состоянием следят врачи.

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что полицейские начали проверять действия блогера на законность.

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявил, что пранкеру должны ампутировать ногу.

Ранее стал известен приговор приятелю пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД.

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