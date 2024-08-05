Россиянам назвали типичные неисправности Lada Vesta

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей Lada Vesta могут столкнуться с повышенным расходом моторного масла, выходом из строя катушек зажигания и водяного насоса, а также быстрым износом ступичных подшипников и другими неисправностями. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Чрезмерный расход масла характерен для двигателей 1.8, но необходимость капитального ремонта у большинства моторов появляется к 200-250 тыс. км пробега. Проблема с катушками зажигания касается всех двигателей, устанавливавшихся на Vesta. Эти узлы могут выйти из строя уже при пробеге 60-100 тыс. км.

«Единственное звено у вазовских агрегатов, которое можно признать слабым, – водяная помпа. Она может выйти из строя при пробеге 50-80 тысяч км», — отметил Зиновьев.

Среди трансмиссий, устанавливавшихся на Vesta, наиболее проблемной является роботизированная коробка АМТ с одним сцеплением. На некоторых машинах также наблюдались проблемы с ранним износом ступичных подшипников. Также среди проблемных деталей Lada Vesta упомянута «гофра» выхлопной системы и датчик стоп-сигнала.

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