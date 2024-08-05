Названы автомобили, которыми владел директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов

Директор подмосковного парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, которого задержали силовики, за последние десять лет купил несколько премиальных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, за последние десять лет Ахмедов купил Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Часть из них продал перед назначением на пост директора военно-патриотического парка», — говорится в сообщении.

Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

По последним данным, Ахмедова арестовали до 21 сентября.

Ранее сообщалось, что приставы хотят продать автопарк на сумму $1 млн чемпиона UFC Хабиба.