Туристы пожаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту

Автотуристы пожаловались, что из-за пробки ждут въезда в Крым по мосту пять часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили, что это не пробка, а организованная очередь.

«Это не пробка, а организованная очередь, это принципиальный момент. Организована очередь, там люди работают. Август – это пик туристического сезона. Есть альтернативный путь, но все равно очень популярен мост, люди едут. Главное, что ввиду всех этих досмотровых мероприятий ехать безопасно, для этого досмотр и проводится», — рассказали в ведомстве.

Накануне более 600 машин оказались в очереди перед Крымским мостом.

До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

23 июля на Крымском мосту временно остановили движение машин. Ограничения действовали около 30 минут, о причинах их введения не уточнялось.

У переправы регулярно фиксируют очереди более чем в тысячу машин и приостановки движения.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура рассмотрит жалобу на отсутствие АЗС на платной дороге в Петербург.