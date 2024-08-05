Бывший завод Hyundai в Петербурге возобновит сборку Creta в сентябре

Завод АГР в Санкт-Петербурге (ранее принадлежал корейскому автопроизводителю Hyundai) в сентябре возобновит производство кроссоверов Creta. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По его данным, в настоящее время завод выпускает только седаны Solaris, с заводского конвейера в день сходит по 100 машин. Производство кроссоверов Creta (представлены на российском рынке под маркой Solaris HC — «Газета.Ru» возобновится в сентябре вместе с хетчбэками Solaris KRX (ранее были известны на российском рынке под названием Kia Rio X).

До этого стало известно, что Горьковский автозавод приостановил производство автомобилей. Предприятие на две недели ушло в корпоративный отпуск, во время которого сотрудники проведут модернизацию оборудования и пусконаладочные работы, которые невозможны без остановки производства.

Ранее стало известно, что Voyah представил новый компактный кроссовер, который будет продаваться по всему миру.