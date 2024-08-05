В России приостановлено производство автомобилей ГАЗ

Горьковский автозавод на две недели ушел в корпоративный отпуск с приостановкой выпуска автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГАЗа.

«В частности, на производствах будет проводиться модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства», - сообщили агентству в пресс-службе.

Плановый корпоративный отпуск продлится с 5 по 18 августа. Он заранее запланирован, согласован с профсоюзным комитетом и полностью оплачивается, уточнили на ГАЗе.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» после своего корпоративного отпуска продолжит выпуск самой дорогой Lada Vesta — модификации Lada Vesta Sportline, которая продается за 2,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ начал по-новому красить «Буханки».