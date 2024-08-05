Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России приостановлено производство автомобилей ГАЗ

Горьковский автозавод приостановил выпуск автомобилей

close
100%
ГАЗ

Горьковский автозавод на две недели ушел в корпоративный отпуск с приостановкой выпуска автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГАЗа.

«В частности, на производствах будет проводиться модернизация оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства», - сообщили агентству в пресс-службе.

Плановый корпоративный отпуск продлится с 5 по 18 августа. Он заранее запланирован, согласован с профсоюзным комитетом и полностью оплачивается, уточнили на ГАЗе.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» после своего корпоративного отпуска продолжит выпуск самой дорогой Lada Vesta — модификации Lada Vesta Sportline, которая продается за 2,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ начал по-новому красить «Буханки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами