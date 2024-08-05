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В России вырос спрос на сотрудников автосервисов

«Известия»: спрос на сотрудников станций техобслуживания в РФ вырос на 30%

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Наталья Горшкова/РИА Новости

В России по итогам первой половины года вырос спрос на сотрудников станций технического обслуживания (СТО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных СТО.

Согласно их данным, нехватка сотрудников составляет 17–30%. Отмечается, что самым большим спросом пользуются детейлеры, слесари, электрики, механики и шиномонтажники. По данным сети СТО Fit Service, в настоящее время на одну вакансию в автобизнесе приходится в среднем по два резюме от соискателей.

HR-директор Fit Service Ирина Кулиева отметила, что потребность в кадрах на данном рынке растет и спрос формирует сезонность данного вида бизнеса.

«Весна и лето — традиционно самый активный период для ремонта автомобилей», — сказала она.

До этого сообщалось, что большинство автомобилистов в 2024 году столкнулись с заметным ростом цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Из-за отсутствия возможности своевременно оплатить слишком дорогой ремонт как минимум каждый третий водитель был вынужден ездить на автомобиле с неисправностями.

Ранее в Башкирии работник автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить за запчастями.

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