Кадыров заявил о личном участии в модернизации «Ахмат-мобиля»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о личном участии в изменении конструкции «Ахмат-мобиля», сообщает РИА Новости. Сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию.

«Вот, если бронеавтомобиль «Тайфун» три месяца стоит на ремонте, то «Ахмат-мобиль» три дня стоит на ремонте. Его запчасти сразу могут найти, в серию, да. Договорились, что будем называть эту машину «Ахмат-мобиль»... На капоте будет написано «Ахмат», — сказал Кадыров.

Кадыров также отметил, что «Ахмат-мобиль» — это бронеавтомобиль чеченского производства. Конструктором боевой машины является генеральный директор предприятия «Ремдизель» Игорь Захарович.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что несмотря на грузный вид, «Ахмат-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.

Он отметил, что эти бронемашины созданы с учетом пожеланий и опыта принимавших участие в спецоперации на Украине чеченских бойцов.

«Ремдизель» начал разработку З-СТС «Ахмат» в марте 2022 года. Машина собирается с использованием отечественных комплектующих с «надстройкой», аналогичной по классу защиты машинам «Тайфун».

Бронемашина рассчитана на использование при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м. Внутри нее возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых. Автомобиль можно транспортировать самолетами Ил-76, Ан-124, тралами и на железнодорожной платформе.

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