Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Англичанин запер почти новый Ford на 36 лет в гараже, заподозрив угонщиков в прохожих

В Великобритании нашли Ford, запертый на 36 лет в гараже из-за боязни угона

close
100%
Ford

В Великобритании выставлен на продажу автомобиль Ford Escort 1979 года выпуска с пробегом 17 тыс. миль (27,4 тыс. км). Первый владелец законсервировал машину в гараже после встречи с тремя мужчинами, в которых он заподозрил угонщиков. Об этом сообщает Carscoops.

Автомобиль простоял без движения с начала 1980-х годов. В эксплуатации он пробыл около двух лет. Владелец автомобиля однажды заметил у машины трех подозрительных мужчин. Ему удалось беспрепятственно сесть за руль и уехать, но автомобилист начал подозревать, что за ним следят.

Добравшись до гаража, мужчина поставил автомобиль и перестал на нем ездить. Ford Escort в спортивной модификации RS 2000 в идеальном состоянии обнаружил и выкупил в 2021 году один из фанатов марки. В настоящее время автомобиль выставлен на продажу за £94,2 тыс. (10,3 млн рублей) компанией, торгующей классическими автомобилями.

Ранее стало известно, сколько Lada Niva Sport способен выпускать «АвтоВАЗ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами