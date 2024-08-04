Англичанин запер почти новый Ford на 36 лет в гараже, заподозрив угонщиков в прохожих

В Великобритании выставлен на продажу автомобиль Ford Escort 1979 года выпуска с пробегом 17 тыс. миль (27,4 тыс. км). Первый владелец законсервировал машину в гараже после встречи с тремя мужчинами, в которых он заподозрил угонщиков. Об этом сообщает Carscoops.

Автомобиль простоял без движения с начала 1980-х годов. В эксплуатации он пробыл около двух лет. Владелец автомобиля однажды заметил у машины трех подозрительных мужчин. Ему удалось беспрепятственно сесть за руль и уехать, но автомобилист начал подозревать, что за ним следят.

Добравшись до гаража, мужчина поставил автомобиль и перестал на нем ездить. Ford Escort в спортивной модификации RS 2000 в идеальном состоянии обнаружил и выкупил в 2021 году один из фанатов марки. В настоящее время автомобиль выставлен на продажу за £94,2 тыс. (10,3 млн рублей) компанией, торгующей классическими автомобилями.

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