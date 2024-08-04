Сразу 7 человек получили ранения в лобовой аварии двух машин в Иркутской области

В Иркутской области семь человек получили ранения в столкновении автомобилей Toyota и Lexus. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла днем в воскресенье на 47-м километре Байкальского тракта.

«Предварительно установлено, водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lexus CT-200h», — отмечается в сообщении полиции.

Семеро пострадавших с места происшествия доставлены в больницы. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. О причинах, по которым водитель Toyota выехал на встречную полосу, не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара задняя часть универсала Toyota повисла на дорожном ограждении. У белого хетчбэка Lexus разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности.

Ранее в Тынде трактор на скорости вломился в киоск с фруктами и попал на видео.