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Именной Mercedes-AMG Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу из-за приставов

Mash: именной Mercedes-AMG Хабиба Нурмагомедова выставили на срочную продажу

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Телеграм-канал «Mash»

Автомобиль Mercedes-AMG GT, принадлежавший бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и зарегистрированный на его имя, выставили на срочную продажу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, автомобиль в 2016 году Хабибу Нурмагомедову подарил бизнесмен Зиавудин Магомедов, позднее осужденный на 18 лет лишения свободы. До 2022 года Нурмагомедов владел автомобилем, а затем продал его своему фанату из Махачкалы. Новый владелец не перерегистрировал машину на себя и хранил ее в подземном паркинге. В салоне Mercedes установлена табличка с именем Хабиба Нурмагомедова.

При этом 5 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство на Нурмагомедова из-за долга в 79,4 млн рублей и начали розыск его имущества. Опасаясь, что Mercedes-AMG могут изъять, новый хозяин машины выставил его на продажу. Первоначально он хотел выручить за купе 20 млн рублей, но затем снизил цену до 16 млн рублей. Также рассматривается вариант обмена автомобиля на квартиру, утверждает Mash.

Ранее во Владивостоке брошенный лимузин Hummer с краснодарскими номерами превратился в беседку для детей.

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