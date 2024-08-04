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Пьяная женщина-следователь из Мариинска сбила велосипедиста на дороге

Baza: в Кемеровской области пьяная следователь полиции сбила велосипедиста

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Shutterstock

В Мариинске Кемеровской области пьяная женщина-следователь, за рулем автомобиля, наехала на велосипедиста, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 41-летняя женщина-следователь выпивала с друзьями и решила отправиться за продуктами на автомобиле. За рулем Mitsubishi Lancer она сбила велосипедиста, протащив его несколько метров. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

После этого водитель пыталась скрыться с места аварии, но этому помешал один из свидетелей ДТП, который вытащил ключ из замка зажигания ее автомобиля. В крови женщины, которая занимает должность замначальника следственного отдела полиции, обнаружили алкоголь, утверждает Baza. Ее госпитализировали с травмой головы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль отбросило на пешеходов после столкновения на перекрестке, момент попал на видео.

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