Пьяная женщина-следователь из Мариинска сбила велосипедиста на дороге

В Мариинске Кемеровской области пьяная женщина-следователь, за рулем автомобиля, наехала на велосипедиста, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 41-летняя женщина-следователь выпивала с друзьями и решила отправиться за продуктами на автомобиле. За рулем Mitsubishi Lancer она сбила велосипедиста, протащив его несколько метров. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

После этого водитель пыталась скрыться с места аварии, но этому помешал один из свидетелей ДТП, который вытащил ключ из замка зажигания ее автомобиля. В крови женщины, которая занимает должность замначальника следственного отдела полиции, обнаружили алкоголь, утверждает Baza. Ее госпитализировали с травмой головы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль отбросило на пешеходов после столкновения на перекрестке, момент попал на видео.