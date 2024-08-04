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В Петербурге Audi отбросило на пешехода при ДТП, момент попал на видео

Появилось видео с наездом Audi на пешехода при ДТП на перекрестке в Петербурге

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге красную Audi отбросило на молодого человека после ДТП на перекрестке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«24 августа 2024 года в 9:15 у дома 10 по Пискаревскому проспекту 43-летняя дама за рулем автомобиля Audi A3 при повороте налево не предоставила преимущество транспорту, двигающемуся во встречном направлении», — отмечается в сообщении полиции.

В результате автомобиль столкнулся с седаном Audi A4 под управлением 34-летнего водителя. От удара седан Audi A4 отбросило на тротуар, где он сбил 19-летнего пешехода. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах с моментом ДТП видно, что два автомобиля столкнулись по касательной, после чего красный седан закрутило. В этот момент у края тротуара стояли четверо пешеходов. Двое из них упали на асфальт.

При ударе нога молодого человека оказалась зажатой между машиной и столбом, на котором укреплен светофор, уточняет 78.ru.

Ранее в Челябинской области обрушилась часть дороги.

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