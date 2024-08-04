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Во Владивостоке лимузин Hummer стал беседкой для детей

Во Владивостоке нашли лимузин Hummer, превратившийся в беседку для детей

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Авито

Во Владивостоке обнаружен брошенный лимузин Hummer, в котором начали собираться местные дети. Об этом сообщает newsvl.ru.

По его данным, удлиненный внедорожник Hummer с краснодарскими номерами простоял без движения в одном из дворов не менее трех лет. Местные власти наклеили на машину предупреждение о том, что машина будет обращена в собственность города, эвакуирована и утилизирована.

У роскошного лимузина неизвестные взломали дверь, в результате чего в салоне стали собираться местные дети. Кожаные диваны в автомобиле изрисованы, а внутри валяется мусор. Несмотря на то, что на Hummer сохранились номерные знаки, связаться с владельцем не удалось. О причинах, по которым лимузин был брошен во дворе на долгие годы, не сообщается.

Ранее в Москве у Omoda C5 треснул мотор через 9 месяцев после покупки.

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