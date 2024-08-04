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У Omoda C5 в Москве треснул мотор через 9 месяцев после покупки

SHOT: у Omoda C5 треснул двигатель и фары через 9 месяцев после покупки

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Omoda

Житель Москвы по имени Сергей обнаружил на своем автомобиле Omoda C5 трещину на двигателе через 9 месяцев после покупки. Также у машины треснули фары, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, автовладелец обнаружил на своей машине течь антифриза. После семи диагностик дилер выявил причину — трещину головки блока цилиндров. После этого ремонт автомобиля затянулся, и сроки его возврата сдвигают, утверждает Shot. Причиной этого называют отсутствие на центральном складе запчастей необходимых деталей. При этом объем работ и необходимые запчасти для ремонта были согласованы быстро. При этом помимо двигателя у Omoda C5 треснули фары, однако дилер отказался устранять эту неисправность, объяснив появление трещин «пескоструем» на дороге.

Ранее седан Omoda S5 GT сломался через полчаса после покупки.

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