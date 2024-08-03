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«Перебор получился»: избивший водителя депутат от КПРФ дал объяснения в полиции

Депутата от КПРФ и бойца ММА Ивашкина, избившего водителя, вызывали в полицию

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Назаровский городской совет депутатов

Депутат и боец ММА Владимир Ивашкин, ударивший водителя во время дорожного конфликта в Красноярске, дал показания в полиции. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что вспылил.

«Да, меня вызывали в полицию. Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он (водитель. — «Газета.Ru») спровоцировал, сильно спровоцировал», — сказал Ивашкин.

До этого сообщалось, что в Красноярске депутат горсовета города Назарово от партии КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин ударил водителя в ходе дорожного конфликта. Ивашкин заявил, что мужчина в зеленых шортах неуважительно вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы оскорбил его. В итоге депутат нокаутировал его несколькими ударами.

По словам Ивашкина, он дал пощечину мужчине, чтобы «привести в чувство», а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.

Водитель решил снять побои и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что боец ММА отобрал машину у главного врача больницы в Тюмени и продал ее.

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