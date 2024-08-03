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В Ленинградской области сгорел рейсовый автобус

Рейсовый автобус из Санкт-Петербурга сгорел на трассе под Приозерском

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Прокуратура Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщается на странице Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы» в соцсети ВК.

По данным ведомства, сигнал о горящем автобусе поступил 3 августа в 5:52 мск. Инцидент произошел вблизи поселка Шумилово. Уточняется, что водитель и семь пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно.

Уточняется, что автобус №960 «Санкт-Петербург — Приозерск» марки Yutong впоследствии выгорел полностью. Пострадавших нет. В тушении принимала участие дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас.

В июле ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о задержании предпринимателя, который сжег два автобуса, взятых в лизинг компанией, принадлежащей ему самому. Пожар произошел 8 июля на стоянке кемпинга, прилегающей к Кольцевой автодороге (КАД) в районе съезда на Ропшинское шоссе. Записи с камер наблюдения позволили установить, что автобусы Higer загорелись в результате поджога. Их владельца задержали в тот же день.

Ранее в Москве сгорел китайский автомобиль.

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