В Ленинградской области сгорел рейсовый автобус

В Приозерском районе Ленинградской области загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщается на странице Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы» в соцсети ВК.

По данным ведомства, сигнал о горящем автобусе поступил 3 августа в 5:52 мск. Инцидент произошел вблизи поселка Шумилово. Уточняется, что водитель и семь пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно.

Уточняется, что автобус №960 «Санкт-Петербург — Приозерск» марки Yutong впоследствии выгорел полностью. Пострадавших нет. В тушении принимала участие дежурная смена 113 пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас.

В июле ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о задержании предпринимателя, который сжег два автобуса, взятых в лизинг компанией, принадлежащей ему самому. Пожар произошел 8 июля на стоянке кемпинга, прилегающей к Кольцевой автодороге (КАД) в районе съезда на Ропшинское шоссе. Записи с камер наблюдения позволили установить, что автобусы Higer загорелись в результате поджога. Их владельца задержали в тот же день.

Ранее в Москве сгорел китайский автомобиль.