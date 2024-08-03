Пранкеру Эдварду Билу, носившему форму ДПС, грозит ампутация ноги

Скандальному блогеру-пранкеру Эдварду Билу провели уже три операции на левой ноге и готовят еще к одной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, у врачей по-прежнему нет полной уверенности в сохранении конечности.

«У блогера диагностировали системное поражение ткани. Она никак не может срастись после нескольких многочасовых операций. Проблемы с левой ногой начались у Била три месяца назад», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Молодой человек смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда блогер оделся в форму «самокатного патруля». Однако выяснилось, что блогер вылечился не до конца. Неделю назад нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.

Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Накануне пранкер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность. Впоследствии его снова арестовали на 14 суток.

Ранее избитый депутатом от КПРФ водитель заявил, что ждет извинений.