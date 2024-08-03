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Москвич разбил молотком автомобили во дворе и попал на видео

Появилось видео, как в Москве мужчина бьет молотком автомобили во дворе

На северо-востоке Москвы неизвестный мужчина при помощи молотка разгромил несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Очевидцы сняли инцидент на камеру.

На опубликованных кадрах видно, что молодой мужчина в жилетке сильно бьет по стеклам машин молотком. Пострадали как минимум два автомобиля. После этого мужчина убегает, оглядываясь по сторонам. Мотив его поступка неизвестен.

До этого в Череповце мужчина с ножом и пилой пробил насквозь китайский автомобиль Omoda, который был припаркован. Во время попыток взлома он кричал «Ты сама не знаешь, что вы делаете!». После этого мужчина продолжил говорить с невидимыми друзьями. По словам местных жителей, человек на видео — бывший тюремный заключенный, который недавно вышел на свободу. Его задержали. Владелец Omoda заявил, что купил машину три месяца назад.

Ранее велосипедист с топором разгромил восемь машин в Новосибирске.

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