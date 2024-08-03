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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25

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FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших в аварии с автобусом в Красноярском крае, увеличилось до 25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По информации ведомства, в числе пострадавших три ребенка.

Госпитализированных нет, все направлены на амбулаторное наблюдение», — уточнил собеседник агентства.

До этого в региональном отделении МВД сообщили, что на 13 км автодороги «Маганск-Береть-Урман» в Березовском районе Красноярского края автобус с пассажирами упал в кювет. В ведомстве уточнили, что в момент аварии в салоне автобуса находились 30 человек. На тот момент было известно о восьми пострадавших.

В ночь на 3 августа в Верхней Пышме в Свердловской области произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых — дети. Травмы получили водитель и три пассажира Toyota, еще двое пострадавших из Mitsubishi.

Ранее полицейские Петербурга открыли стрельбу по машине пьяного иностранца, чтобы его задержать.

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