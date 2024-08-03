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На трассе под Анапой произошло ДТП

Глава службы спасения Одеров: шесть человек пострадали в аварии под Анапой

На трассе в районе хутора Победа под Анапой произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщил глава службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

По его информации, пострадали шесть человек, спасатели оказали им доврачебную помощь и способствовали транспортировке потерпевших в медицинское учреждение.

До этого во Владивостоке легковой автомобиль врезался в бытовку рабочих после столкновения с другой машиной.

В ночь на 3 августа в Верхней Пышме в Свердловской области произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых — дети. Травмы получили водитель и три пассажира Toyota, еще двое пострадавших из Mitsubishi.

2 августа сообщалось о серьезной аварии в Якутии с участием микроавтобуса. Инцидент произошел на 768-м километре трассы «Лена». По версии правоохранителей, микроавтобус врезался в грузовик, который в этот момент находился на обочине.

Ранее в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

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