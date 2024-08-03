На видео попал кулачный бой двух дальнобойщиков прямо на трассе

В Нижегородской области два дальнобойщика поссорились по рации и решили разрешить спор на кулаках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, что водители поругались по рации из-за того, что не могли решить, кто кого должен пропустить вперед. В итоге автомобилисты стали оскорблять друг друга, используя нецензурную брань, и решили остановиться, чтобы решить спор на кулаках. Они поставили свои фуры посреди дороги. В итоге водители обменялись несколькими ударами. Затем в конфликт вмешались двое мужчин, после чего, судя по всему, конфликт был разрешен.

До этого сообщалось, что украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт. Об этом рассказал сбежавший с Украины в Россию Артем Шевченко.

«Это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину. Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса и не знают, кого нанимать теперь на работу», — заявил он.

Он добавил, что на этом фоне компании начали активно нанимать на работу женщин.

Ранее дальнобойщикам упростили поездки между Россией и Китаем.