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На видео попала драка депутата от КПРФ с не пропустившим его водителем

Появилось видео драки депутата от КПРФ Ивашкина с водителем на трассе

В Красноярске депутат в горсовет города Назарово от партии КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин ударил водителя в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Кадры происшествия опубликовал «ЧП в Красноярске».

«Все произошло на 2-й Брянской улице в столице края <...> Ивашкин пояснил, что мужчина в зеленых шортах и олимпийке по-хамски вел себя на дороге, а во время словесной перепалки якобы говорил ему гадости. За это дал леща, а потом прописал нокаутирующую двоечку», — говорится в публикации.

По словам Ивашкина, он дал пощечину мужчине, чтобы «привести в чувства», а не бил его. При этом водитель продолжал себя вести неадекватно, добавил боец ММА.

Владимир Ивашкин — профессиональный боец с рейтингом 14-11, депутат и участник шоу на СТС «Суперниндзя» в 2023 году.

До этого сообщалось, что в Тюмени боец ММА Хаял Искандеров отобрал у главврача частной клиники «Регионмед» Никиты Пуртова автомобиль Volkswagen Passat B6 и без спроса продал его. Спортсмен задолжал медику 750 тыс. рублей. При этом мужчины не подписывали договор купли-продажи. Попытки разрешить конфликт мирным способом не удались, отметил адвокат. Пуртов обратился в полицию, но в возбуждении дела ему отказали. Адвокат обжаловал это решение. По его словам, Пуртов всерьез опасается за свою жизнь.

Ранее сообщалось, что приставы хотят продать автопарк на сумму $1 млн чемпиона UFC Хабиба.

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