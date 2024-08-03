В Москве такси развалилось на части после жесткого ДТП с грузовиком

В Москве произошло жесткое столкновение такси с грузовиком. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на Волгоградском проспекте водитель автомобиля такси при повороте направо совершил столкновение с грузовым автомобилем. 32-летняя пассажирка госпитализирована», — говорится в публикации.

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль такси после столкновения с фурой влетел в столб и разлетелся на части.

До этого стало известно, что девочка из Ростова-на-Дону получила серьезные травмы, выпав из автобуса.

По версии следствия, во время поездки двери средства передвижения внезапно открылись, и десятилетний ребенок выпал на проезжую часть. В результате у пострадавшей диагностировали травмы головы. Спасти ребенка медикам не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее на видео попал водитель маршрутки, напавший на россиянина с отверткой.