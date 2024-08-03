Россиянам рассказали, стоит ли торопиться с покупкой авто из-за роста утильсбора

Многие россияне опасаются, что после повышения утилизационного сбора цены на машины взлетят до чрезвычайно высоких показателей, однако это не так. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

«Многие уверены, что после повышения утильсбора головокружительно взлетят и цены. Но это далеко не так – китайцы проводят очень гибкую политику, и готовы идти на дисконт», — считает он.

Меренков допустил, что компенсация утильсбора произойдет за счет таких скидок. Также эксперт посоветовал не торопиться с покупкой авто и подождать сезонных скидок, которые предоставляются летом и к концу года.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что «АвтоВАЗ» может повысить цены на свои автомобили уже с середины августа, не дожидаясь анонсированного роста утилизационного сбора. Лоббирование «АвтоВАЗом» повышения утильсбора расчищает для него рыночный сегмент автомобилей в районе 2 млн рублей и позволит самому заводу увеличивать цены дальше, говорят эксперты.

Повышения этого обязательного для автокомпаний платежа «АвтоВАЗ» последовательно добивается с 2023 года. В 2024 году глава предприятия Максим Соколов неоднократно говорил о необходимости продолжить индексацию утильсбора.

Ранее «АвтоВАЗ» обвинил китайские автобренды в конкуренции с Lada.