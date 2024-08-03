В двух населенных пунктах Бурятии размыло мосты

В Бурятии из-за ливней размыло два моста в Бичурском и Мухоршибирском районах. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

В улусе Амгалантуй и селе Хонхолой жителей отрезало от транспортного сообщения. Кроме того, из-за ливней наблюдаются проблемы с электроснабжением. Так, в Хонхолое света нет уже вторые сутки. Из населенных пунктов приходят новые сообщения о разрушениях и подтоплениях.

В Заиграевском районе Бурятии также оказалась размыта дорога под мостом в поселок Горхон.

Глава республики Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Он сообщил, что подписал постановление правительства о повышении в полтора раза выплат пострадавшим от ЧС.

«Теперь минимальная выплата составит не 10 тысяч, а 15 тысяч рублей на человека. Это в случаях, если не утрачено имущество. При утрате имущества, выплаты также подняли», — сказано в сообщении Цыденова.

До этого режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера ввели в Тункинском районе Бурятии, где размыло подъезд к мосту. Режим ЧС также объявлен на территории Окинского района.

Минтранс Бурятии также сообщал о перекрытии движения из-за подмыва подходов к мосту на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. На место прибыли специалисты для изучения фронта работ.

Ранее в МЧС заявили о большом количестве подложных заявлений на компенсацию за паводки.