На видео попал водитель маршрутки, напавший на россиянина с отверткой

В Челябинске водитель маршрутки накинулся на мужчину с отверткой и избил его. Об этом сообщает «ЧП | ДТП Челябинск».

«Инцидент произошел на остановке Публичная Библиотека. Мужчина хотел сесть в маршрутку, но места не было и водитель отказал, за что мужчина ударил по двери маршрутки», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что водитель маршрутки накинулся на оппонента с отверткой, затем схватил за плечи и шею и начал трясти. После водитель протащил пассажира до маршрутки и, судя по всему, ударил об дверь.

До этого стало известно, что девочка из Ростова-на-Дону получила серьезные травмы, выпав из автобуса.

По версии следствия, во время поездки двери средства передвижения внезапно открылись, и десятилетний ребенок выпал на проезжую часть. В результате у пострадавшей диагностировали травмы головы. Спасти ребенка медикам не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в Подмосковье водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида.