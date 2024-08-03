Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что более тысячи автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста со стороны Тамани.

При этом со стороны Керчи автомобильной «пробки» перед пунктом досмотра не наблюдается.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.