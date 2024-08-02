Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России коммунальные службы пересядут с «буханок» на новые автомобили

Quto: в РФ коммунальные службы будут ездить на новой версии Sollers Argo

close
100%
Sollers

В России появится новая версия грузовика Sollers Argo, которая обзаведется двухрядной пятиместной кабиной. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что новинку строят на длиннобазном шасси, которое на 500 мм длиннее обычного. Его общий размер составит 5,8 метра. Автомобиль оснастят отечественным двухлитровым турбодвигателем и шестиступенчатой МКП. Доступен только задний привод. Ожидается, что на новую машину пересядут коммунальные службы, которые закупают УАЗ «буханки» для перевозки ремонтных бригад.

До этого сообщалось, что в России начались продажи легкого грузовика Sollers Argo в новой версии, с бензиновым двигателем.

Стоимость автомобиля с новым двигателем — от 1,66 млн рублей за версию с бортовой платформой. Новый двигатель рабочим объемом 2,0 л и мощностью 136 л.с. рассчитан на эксплуатацию на бензине Аи-92. Он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в исполнении со стандартной величиной колесной базы. Для него доступны различные надстройки — в том числе промтоварные и изотермические фургоны.

Ранее в России представили «ободранный» седан Omoda S5 GT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами