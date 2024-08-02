В России коммунальные службы пересядут с «буханок» на новые автомобили

В России появится новая версия грузовика Sollers Argo, которая обзаведется двухрядной пятиместной кабиной. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что новинку строят на длиннобазном шасси, которое на 500 мм длиннее обычного. Его общий размер составит 5,8 метра. Автомобиль оснастят отечественным двухлитровым турбодвигателем и шестиступенчатой МКП. Доступен только задний привод. Ожидается, что на новую машину пересядут коммунальные службы, которые закупают УАЗ «буханки» для перевозки ремонтных бригад.

До этого сообщалось, что в России начались продажи легкого грузовика Sollers Argo в новой версии, с бензиновым двигателем.

Стоимость автомобиля с новым двигателем — от 1,66 млн рублей за версию с бортовой платформой. Новый двигатель рабочим объемом 2,0 л и мощностью 136 л.с. рассчитан на эксплуатацию на бензине Аи-92. Он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в исполнении со стандартной величиной колесной базы. Для него доступны различные надстройки — в том числе промтоварные и изотермические фургоны.

Ранее в России представили «ободранный» седан Omoda S5 GT.