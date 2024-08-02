Россиянам назвали семь причин выбрать переднеприводный кроссовер

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, почему вместо полноприводного кроссовера лучше приобрести автомобиль с приводом на передние колеса.

По его словам, моноприводная модель кроссовера всегда будет дешевле полноприводной. Кроме того, при эксплуатации на переднеприводном автомобиле двигатель прослужит дольше. Если говорить о коробке, то ей будет тяжелее именно в полноприводной машине. Ходовую часть переднеприводной машины легче чинить.

Кроме того, Ревин отмечает, что кузов моноприводного автомобиля будет испытывать гораздо меньшие нагрузки во время движения даже по шоссе, эксплуатационные расходы на версию 4x4 выше, а если покупать кроссовер с пробегом, то все вышеперечисленные аргументы легко можно умножать на два.

До этого стало известно, что Частота поломок тех или иных компонентов системы полного привода современных внедорожников и кроссоверов зависит от условий эксплуатации автомобиля.

При интенсивной эксплуатации, к которой можно отнести частые поездки в тяжелых дорожных условиях, агрессивный стиль вождения с резким торможением или ускорением, могут быстрее изнашиваться и деформироваться подшипники, крестовины и шлицевые соединения карданного вала, которые в итоге создают шум, вибрации и стуки.

Похожие проблемы могут со временем произойти и с деталями редуктора заднего моста, такими, как шестерни и дифференциалом. В результате интенсивной эксплуатации они также изнашиваются быстрее, вызывая люфт и различные неприятные звуки.

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